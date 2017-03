01/03/2017 19:53

JUVENTUS NAPOLI MILIK / Non è ancora finita: Arkadiusz Milik non si arrende dopo il 3-1 subito dal Napoli in casa della Juventus nella semifinale di andata della coppa Italia. Il polacco sulla propria pagina 'Facebook' lascia da parte le polemiche e si concentra sul campo: "Peccato ieri aver perso, ma non è ancora finita. Contro Juve ho giocato da titolare titolare, ora devo prepararmi per un'altra partita".

B.D.S.