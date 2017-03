PASSENGERS - Nuova vita per Jovetic. Sogno infranto al Real per Morata

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

01/03/2017 19:43

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. La Juve punta forte su Sanchez, mentre Morata potrebbe abbracciare Conte. Bene Torres, Jovetic e Coman. Delude Savic.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): grazie a Coman e Zaza, la Juventus riceverà circa 40 milioni di euro. Pronto l'assalto ad Alexis Sanchez, già a un passo dai bianconeri prima del trasferimento al Barcellona.

ALVARO MORATA (Real Madrid): l'ex bianconera continua a segnare partendo dalla panchina. Le 'Merengues' sarebbero pronte però a sacrificarlo per arrivare ad Hazard. Conte sarebbe pronto a garantirgli un ruolo da protagonista nel suo Chelsea.

TOP DELLA SETTIMANA:

FERNANDO TORRES (Atletico Madrid): la Champions è ancora il suo territorio di caccia e lo dimostra con una rete cruciale, la quarta in casa del Leverkusen, che potrebbe aver chiuso i giochi qualificazione.

STEVAN JOVETIC (Siviglia): il gol del 2-0 momentaneo lo sigla Correa ma il merito è tutto dell'ex Inter. Gioca con pallone e avversario, palleggiando di testa fino all'assist vincente.

KINGSLEY COMAN (Bayern Monaco): nella goleada rifilata all'Amburgo Coman, entrato in campo al 60', dimostra quanto poco basti per far esplodere il proprio estro. In 9' realizza la doppietta del 6, 7-0.

FLOP DELLA SETTIMANA:

STEFAN SAVIC (Atletico Madrid): prova deludente contro il Leverkusen in Champions, concedendo agli avversari una rete importante in vista del ritorno, con un autogol al 68'.