01/03/2017 19:25

CALCIOMERCATO PALERMO DIAMANTI / Non solo Andrea Barzagli: i New York Cosmos continuano a guardare all'Italia e mettono nel mirino Alessandro Diamanti del Palermo. Lo riferisce 'eurosport.com', secondo cui però le possibilità di vedere il trequartista sbarcare in MLS sono rese più difficili dal passaggio di proprietà in corso per la società rosanero.

B.D.S.