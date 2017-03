Fiorentina, Saponara: "Sorpreso dall'unità del gruppo. Sousa..."

01/03/2017 18:33

FIORENTINA SAPONARA / Parlando a 'Radio Bruno' Riccardo Saponara ha fatto il punto sul suo approdo alla Fiorentina: "Mi ha sorpreso l'unità del gruppo. Sono contento del gol, non avrei mai pensato di segnare così velocemente. Dispiace non aver vinto, ma vogliamo uscire uniti da questa situazione".

Saponara elogia anche Sousa: "Allenatori come Sarri e Giampaolo mi hanno insegnato tanto, ma anche Sousa mi sta dando tantissimo. Ora ho una libertà di movimento superiore. Al Milan forse non ero pronto, ero giovane e non era una situazione ideale. Qui ora ho l'opportunità di far vedere chi sono. Empoli?Lasciare la squadra a gennaio mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ma l'occasione di giocare per la Fiorentina era irrinunciabile".

Infine, una battuta su Chiesa e Bernardeschi: "Spero rimangano, hanno tanto talento e voglia di fare. Con loro torneremo a vincere".

B.D.S.