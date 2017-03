Calciomercato, dal Cosenza al provino coi Red Bull Salisburgo: la storia di Stranges

01/03/2017 18:27

COSENZA STRANGES RED BULL SALISBURGO - Da Cosenza a Salisburgo, il viaggio non è dei più semplici. Ma è quello che ha portato Marco Stranges dalle giovanili del Cosenza, squadra che milita nel girone C della Lega Pro, ai Red Bull Salisburgo. Come riportato da 'cosenzachannel.it', la giovane ala sinistra calabrese classe 1999 sta sostenendo degli allenamenti presso l'Akademie del club che sta comandando il massimo campionato austriaco. Nel frattempo, però, per Stranges anche una puntata in Germania per un provino con l'Unterhaching, squadra satellite del Bayern Monaco che milita nei campionati minori tedeschi. Domenica prossima il rientro in Italia per mettersi di nuovo a disposizione del tecnico della Beretti del Cosenza. Nell'attesa di una nuova chiamata, dall'Austria o dalla Germania.

A.L.