01/03/2017 18:13

CALCIOMERCATO TORINO GUARDIOLA HART / Un ostacolo in meno alla permanenza di Hart al Manchester City: Pep Guardiola non pensa al ritorno del portiere del Torino in Inghilterra. Parlando alla stampa locale il tecnico spagnolo ha affermato: "Sono felice con Caballero e Bravo. A fine stagione vedremo, ma confido molto in entrambi. A fine anno decideremo per tutti, non solo per i portieri".

B.D.S.