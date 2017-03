Calciomercato Juventus, tremano i tifosi: Rugani con Allegri all'Arsenal?

01/03/2017 18:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI - I tifosi della Juventus non possono dormire sonni tranquilli di questi tempi. Sono tanti infatti i rumors che vedono coinvolti diversi calciatori bianconeri, divenuti il 'bersaglio' di qualche top club europeo in sede di calciomercato. Dopo il Real Madrid di Zinedine Zidane e il Chelsea di Antonio Conte interessati a Leonardo Bonucci, e l'Arsenal che vorrebbe Massimiliano Allegri sulla sua panchina il prossimo anno (al posto del partente Arsene Wenger), dall'Inghilterra arriva la notizia che i 'Gunners' vorrebbero mettere le mani anche sul cartellino del 22enne difensore Daniele Rugani. L'indiscrezione, arriva direttamente dalle colonne dell'edizione odierna del tabloid britannico 'Daily Star': il club londinese avrebbe individuato nel giovane centrale ex Empoli, il rinforzo perfetto per il pacchetto arretrato.

Calciomercato Juventus, l'Arsenal punta all'accoppiata Allegri e Rugani

Secondo quanto riferito, l'Arsenal avrebbe già provato a sondare il terreno lo scorso gennaio, per capire se ci fossero i margini per strappare il giocatore alla 'Vecchia Signora'. La risposta del club piemontese però, è stata un secco 'NO', che non lasciava margini di trattativa. Gli inglesi però, sarebbero pronti a tornare alla carica in estate, sperando nel fratttempo, di aver convinto Allegri ad accettare il trasferimento a Londra. Proprio facendo leva sul tecnico toscano, chiaramente formulando anche l'offerta giusta (che potrebbe essere intorno ai 25-30 milioni di euro), l'Arsenal spera di piazzare il colpo Rugani. Il giocatore, dal canto suo, sembra deciso a proseguire la sua avventura a Torino, nonostante non riesca a scendere in campo con grande continuità: "Se penso al fatto che forse sarei titolare in tutte le altre squadre? No, non ci penso perché sono felice di essere qua e di giocare per la Juve, di fare il mio percorso per poi un giorno essere titolare in bianconero", le sue dichiarazioni di qualche giorno fa. Chissà che proprio Allegri non possa fargli cambiare idea, a scapito del calciomercato Juventus...

F.S.