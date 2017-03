Calciomercato, Szczesny 'spaventa' la Roma. E su Juve e Napoli...

Alessio Lento (@lentuzzo)

01/03/2017

ROMA SZCZESNY JUVE ARSENAL - Wojciech Szczesny è alla sua seconda stagione con la maglia della Roma. Le prestazioni del 26enne portiere polacco stanno crescendo giornata dopo giornata e, com'è ovvio, le voci sul suo futuro si stanno moltiplicando spaventando il calciomercato Roma. Il calciatore è in giallorosso è in prestito secco dall'Arsenal, il suo nome è stato accostato a Juventus, Napoli e Borussia Dortmund in vista della prossima stagione. E non è esclusa una permanenza in pianta stabile nei 'Gunners'.

Calciomercato, Szczesny: "Skorupski e Alisson, il futuro della Roma"

"Il futuro della Roma è in buone mani con Skorupski (attualmente in prestito all'Empoli, ndr) e Alisson. Se è un addio? Londra è ancora casa mia. Gioco per la Roma, ma sono tifoso dell'Arsenal - ha detto il giocatore della Nazionale polacca a 'przegladsportowy.pl' - Ma non so quale sarà il mio futuro, penso solo a giocare e finire bene la stagione. Juventus, Napoli, Borussia Dortmund? Si tratta solo di speculazioni al momento. So solo che più gioco e più ci saranno possibilità, in estate poi prenderò in considerazione tutte le proposte che arriveranno in chiave calciomercato. Al momento, e per questi quattro mesi, il mio unico pensiero sarà la Roma".