Manchester City, Guardiola svela i piani della società

01/03/2017 17:53

MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Pep Guardiola parla del suo futuro: il manager del Manchester City si sente sicuro sulla panchina inglese e spiega che la società vuole che rimanga a lungo. "Sì, vogliono che resti per un lungo, lungo tempo. Ma dipende dai risultati - le parole di Guardiola che ha incontrato i vertici societari -. Non abbiamo parlato di obiettivi ma ovviamente saranno felici se vinciamo. So che dobbiamo farlo, ma ho gestito questa situazione già in passato e lo farò anche oggi".

B.D.S.