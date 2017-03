DIRETTA Serie A, Bologna-Lazio: le formazioni UFFICIALI! Segui la cronaca LIVE

05/03/2017 19:45

DIRETTA SERIE A BOLOGNA LAZIO - Il posticipo domenicale della 27esima giornata va di scena allo stadio 'Dall'Ara', dove i padroni di casa del Bologna ospitano la Lazio di Simone Inzaghi. Gli ultimi due scontri in A tra le due compagini, sono terminati in pareggio, così come in pareggio è finita l'ultima gara dei felsinei in campionato: un buon 1-1 sul campo del Genoa, piccolo segnale di ripresa dopo 4 sconfitte consecutive (Napoli, Milan, Sampdoria, Inter).

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Kraft, Helander, Maietta, Oikonomu, Masina; Nagy, Viviani, Dzemaili; Verdi; Petkovic. Allenatore: Donadoni.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. Allenatore: Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 67, Roma 59, Napoli 57, Atalanta 52, Inter 51, Lazio 50, Milan 50*, Fiorentina 42, Torino 39, Sampdoria 38, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 31, Udinese 30, Genoa 29, Bologna 28, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

F.S.