Borussia Dortmund, Ancelotti: "Götze fantastico, gli auguro che..."

01/03/2017 17:20

BORUSSIA DORTMUND ANCELOTTI - Il rapporto tra Carlo Ancelotti e Mario Götze, o forse sarebbe meglio dire tra il calciatore e il Bayern Monaco, non è mai sbocciato. Nonostante questo, il 57emme tecnico di Reggiolo, in conferenza stampa, ha parlato dei disturbi metabolici del centrocampista offensivo del Borussia Dortmund, augurandogli una pronta guarigione: "E' giocatore fantastico, non posso che augurargli il meglio. Tutto il bene possibile per il suo futuro".

F.S.