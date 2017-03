Juventus, Buffon esalta Mandzukic e svela il 'segreto' Champions

01/03/2017 17:14

JUVENTUS BUFFON / Per una Juventus vincente anche in Europa la furia agonistica è fondamentale. Il consiglio è firmato dal capitano bianconero Gigi Buffon che parlando a 'Jtv' ha rimarcato: "Se vogliamo centrare tutti gli obiettivi per noi è imprescindibile la furia agonistica. Contro il Napoli abbiamo dimostrato che quando acceleriamo abbiamo una forza straordinaria. Mandzukic è un esempio, è un gorilla aggressivo".

Il portiere della Nazionale torna sulla partita che ha occupato le news Juventus: "Sono felice dei miei compagni e orgoglioso di giocare in una squadra così. Contro il Napoli non era una partita facile, ma Allegri ha trovato le mosse giuste per interpretare la partita nel migliore dei modi. Punti nell'orgoglio, nel secondo tempo abbiamo reagito da grande squadra e abbiamo dimostrato che quando acceleriamo abbiamo una forza straordinaria".

Juventus, Buffon e la Champions: "Ecco cosa serve per vincerla"

Servirà questo anche in Europa se la Juventus vorrà puntare davvero ad essere la regina d'Europa dopo aver vinto in Italia ed essersi anche rinforzata in sede di calciomercato: "La furia agonistica per chipunta a vincere la Champions è imprescindibile. Non si può avere sempre, altrimenti squadre come il Barcellona avrebbero vinto dieci anni di seguito, ma è imprescindibile. Dovremo fare come Mandzukic, prenderlo da esempio: lui è un gorillone aggressivo, di quelli che non cadono mai".

B.D.S.