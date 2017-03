Sassuolo, agente Berardi: "Amareggiato, nessuno ammette gli errori"

01/03/2017 17:01

SASSUOLO BERARDI SQUALIFICA / Simone Seghedoni, agente di Domenico Berardi, parla della squalifica con ammenda comminata dal giudice sportivo dopo l'ammonizione per simulazione ricevuta dall'attaccante del Sassuolo nella gara con il Milan. Parlando a 'gazzamercato.it': "Se vogliamo metterla sullo scherzo, propongo di devolvere i 2mila euro in beneficenza. Parlando seriamente dico che amareggia constatare come nel nostro calcio nessuno ammetta di aver sbagliato".

Il procuratore del talento neroverde continua: "Domenico è spesso stato criticato per i suoi atteggiamenti ed ha sempre pagato per i suoi errori, stavolta credo che meriti un elogio. L'ingiusta ammonizione è avvenuta a inizio gara, non a caso era nervoso quando ha battuto il rigore poi sbagliato. Eppure stavolta non si è fatto tradire dai nervi e ha dato il massimo per la squadra. Bisogna rendersi conto che Berardi merita più tutele: è un patrimonio del calcio italiano".

Infine, Seghedoni parla del momento del Sassuolo: "E' un peccato pensare che tra andata e ritorno la società di Squinzi contro il Milan abbia perso sei punti per evidenti errori arbitrali, se ci aggiungiamo la sconfitta a tavolino col Pescara ci sarebbero ben nove punti in più in classifica. Per Berardi credo che il finale di stagione sarà molto importante. Ha recuperaato la forma migliore e ha i numeri per dimostrare quanto vale davvero".

B.D.S.