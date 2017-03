Calciomercato Juventus, arriva l'annuncio: "Zaza è un nostro patrimonio"

Alessio Lento (@lentuzzo)

01/03/2017 16:59

CALCIOMERCATO JUVE ZAZA VALENCIA - Il Valencia, dopo l'addio di Pitarch, ha ufficialmente comunicato il nome del nuovo direttore sportivo: si tratta di José Ramon Alexanco, già attivo da tempo ma non ancora ufficializzato. Nella conferenza stampa di presentazione, l'uomo mercato del club del 'Pipistrello' ha parlato, tra le altre cose, anche della situazione riguardante Simone Zaza, calciatore arrivato in prestito con obbligo di riscatto (al verificarsi di determinate condizioni) nella sessione invernale del calciomercato. Zaza ha scelto Valencia dopo l'infruttuosa esperienza londinese con la maglia del West Ham guidato da Slaven Bilic.

Calciomercato Juve, Zaza-Valencia: in estate il riscatto

E arrivano buone notizie per le mosse future del calciomercato Juventus dalla Spagna: Zaza, infatti, verrà riscattato dalla sua attuale società. "E' un patrimonio del Valencia, a partire da ora avrà quattro stagioni, oltre a questa in corso, per dare tutto quello che può, fare tanti gol e renderci felici - le parole di Alexanco in conferenza stampa - Quando io e Vicente siamo stati in Italia, abbiamo notato nei suoi occhi la voglia di venire da noi e la convinzione di poter fare grandi cose". Nelle casse bianconere arriveranno 16 milioni di euro da investire prontamente su altri obiettivi, mentre Zaza potrà avere continuità e guadagnarsi nuovamente la maglia della Nazionale italiana. Il Mondiale in Russia del 2018 si avvicina.