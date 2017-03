Napoli, Roma 'lontana' per Allan e Tonelli

01/03/2017 16:46

NEWS NAPOLI - Il Napoli è tornato ad allenarsi all'indomani dell'infuocato match di Coppa Italia perso a Torino contro la Juventus. Seduta defaticante per chi è sceso in campo ieri sera, allenamento atletico con partitella finale invece per quei giocatori che non sono stati utilizzati con i bianconeri. Per il big-match di sabato ci sarà il rientro di Hysaj, squalificato per la sfida dello 'Stadium', mentre hanno lavorato ancora a parte Allan e Tonelli: per entrambi sembra difficile un recupero per l'incrocio dell''Olimpico' contro i giallorossi.



G.M.