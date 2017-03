Figc, UFFICIALE: penalizzazione per Pisa e Lucchese

01/03/2017 16:29

FIGC UFFICIALE PISA LUCCHESE / Penalizzazione di un punto in classifica per il Pisa (Serie B) e Lucchese (Lega Pro, Girone A). Questa la decisione della sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale per violazioni CoViSoC. Inoltre sono stati sanzionati con "3 mesi di inibizione Giorgio Lorenzo Petroni, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante del Pisa e con 2 mesi di inibizione Andrea Bacci e Fabio Bettucci, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del CdA della Lucchese".

B.D.S.