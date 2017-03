Lazio-Roma, lo striscione che prende di mira i giallorossi

01/03/2017 16:21

LAZIO ROMA STRISCIONE - Mancano poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Roma, primo round della semifinale di Coppa Italia. Sale la tensione per la stacittadina della Capitale, malgrado all''Olimpico' non sarà presente il pubblico delle grandi occasioni: sulla passerella pedonale in via degli Annibaldi, infatti, è stato esposto uno striscione di scherno nei confronti dei giallorossi: "A.S. Roma m…", si legge come riporta 'Piazzadellalibertà.it'. La speranza è che il match si riveli una sana serata di calcio e non travalichi i valori dello sport.



