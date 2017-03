Juventus-Napoli, dietrofront Mazzocchi: "Ho sbagliato, immagini prodotte dai bianconeri"

01/03/2017 16:03

JUVENTUS NAPOLI MAZZOCCHI / Marco Mazzocchi torna a parlare di Juventus-Napoli e delle polemiche post match che hanno caratterizzato le news Napoli. Il giornalista della 'Rai' è intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli' e ha ammesso: "Ho sbagliato, le immagini non ce le dà Infront ma la Lega. Sono prodotte da un broadcast della Juventus con regia della Lega. Ieri ho chiesto a Roma di rivedere l'episodio di Albiol a partita in corso, perché la Lega per episodi del genere non manda i replay. Quando abbiamo detto che avevamo solo quella immagine, era perchè in quel momento avevamo solo quella. Poi a Zona 11 Pm abbiamo mostrato le altre immagini".

La rivalità tra Juventus e Napoli non è certo nuova: polemiche infuocate ci furono anche al termine della Supercoppa 2012 giocata a Pechino e il recente calciomercato estivo con il trasferimento record di Higuain in bianconero non ha migliorato le cose. Ora si aggiunge un altro capitolo che mette di mezzo anche la Rai.

Juventus-Napoli, Mazzocchi: "Tweet sbagliato"

Il giornalista della Rai è intervenuto anche sullo 'scontro' con il Napoli che lo ha visto replicare al tweet della società partenopea: "E' una questione vecchia. C'è sempre qualcuno che parla di telecronaca contro o a favore. Ogni telecronista è portato ad urlare più forte per la squadra di casa, nel caso del gol. Il tweet del Napoli? Da un tifoso lo capisco, da un club è sbagliato. Crea un clima di astio nei confronti dei giornalisti della Rai quando verranno a lavorare a Napoli. Una società importante come il Napoli non può fare un tweet del genere. Ieri per Giuntoli e Reina non c'è stato contraddittorio. Avrei voluto sentire il portiere commentare anche il suo errore".

B.D.S.