Juventus, non solo gol: Higuain è lo 'stakanovista' di Allegri

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

01/03/2017 15:45

JUVENTUS HIGUAIN - Gelido e spietato come al solito. Gonzalo Higuain non si è fatto travolgere dalle emozioni, riservando un'altra 'stoccata' al Napoli nel match di ieri sera valido per l'anfdata delle semifinali di Coppa Italia e vinto tra le polemiche dalla Juventus. La seconda freccia scagliata nel cuore della sua ex squadra dopo il sigillo decisivo dello scorso ottobre in campionato per il 'Pipita', sempre più trascinatore della formazione di Allegri e fiore all'occhiello dell'ultimo calciomercato estivo dei bianconeri dopo averlo strappato per 90 milioni di euro ai rivali partenopei.

News Juventus, Higuain: lo stakanovista di Allegri

Per il bomber argentino, quella di martedì sera allo 'Stadium', è stata l'undicesima partita consecutiva disputata dal primo minuto: dalla gara persa il 15 gennaio a Firenze, Higuain è sempre sceso in campo dall'inizio nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Otto incroci di campionato, due di Coppa Italia e l'incontro di Champions nella tana del Porto per l'ex Napoli e Real Madrid, che nei match in questione non è stato mai sostituito ad accezione della contesa contro la Lazio.

Higuain - per le news Juventus - ha totalizzato in queste undici partite 987 minuti (recupero escluso), mettendo a referto la bellezza di 8 reti: gol importanti e spesso decisivi per le ambizioni della 'Vecchia Signora'. Il Nazionale albiceleste è ormai a tutti gli effetti un leader in campo e fuori della corazzata bianconera, a differenza della prima parte di stagione dove in alcune circostanze (vedi la sfida di 'San Siro' persa con l'Inter) fu lasciato in panchina da Allegri. Adesso, invece, il 'Pipita' non entra più nelle logiche di turnover: "Ha bisogno di giocare sempre, più gioca e più migliora", le parole del tecnico toscano sul proprio cecchino. Semplicemente Gonzalo Higuain: lo 'stakanovista' del gol.