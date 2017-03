Calciomercato Premier League, corsa a tre per il giovane Onyekuru

02/03/2017 03:30

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in estate attorno al nome del giovane attaccante nigeriano Henry Onyekuru. La 19enne ala attualmente in forza al club belga del KAS Eupen è infatti nel mirino di diversi club: secondo quanto riportato dall'edizione online del tabloid britannico 'Mirror', Arsenal, Chelsea, Celtic e West Ham lo starebbero seguendo con estrema attenzione. La formazione di Brendan Rodgers in particolare, avrebbe già provato a prendere il giocatore lo scorso gennaio, presentando un'offerta di 1 milione di sterline per il suo cartellino. Offerta però valutata troppo bassa dalla società belga con la quale l'africano è sotto contratto fino al giugno del 2020.

F.S.