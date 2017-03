Juventus-Napoli, Lombardo rincara la dose: "La Rai non ha fatto vedere tutto"

Giorgio Musso (@GiokerMusso) e Alessio Lento (@lentuzzo)

01/03/2017 14:58

JUVENTUS NAPOLI LOMBARDO - Non si spengono le polemiche dopo Juventus-Napoli di Coppa Italia. Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del club azzurro, è ritornato sul 'bollente' argomento delle news Napoli intervenendo a 'Radio 24': "Il Napoli è in assoluto la società che interviene meno per parlare di arbitri. In 5 anni solo quattro volte - ha sottolineato Lombardo - Siamo intervenuti perchè Sky e Mediaset fanno vedere tutto. Nella telecronaca della Rai non si è visto tutto. Abbiamo enorme rispetto della classe arbitrale, il 'vergognoso' di Giuntoli era riferito solo sulla decisione arbitrale di ieri".

Juventus-Napoli, l'episodio di Albiol e le parole di Giuntoli

"Io non metto in dubbio che il regista faccia il suo mestiere, ma le immagini del fallo su Albiol se fosse stata richiesta da qualcuno sarebbe stata isolata e mandata. Quando parlano Giuntoli ed Albiol non c'era il replay, abbiamo dovuto chiederlo noi! Se poi è andato in onda perchè non è stato mandato prima su richiesta del telecronista? La 'Rai' non l'avrebbe neanche mostrato senza la protesta e non se ne sarebbe parlato. Ieri nella telecronaca della Rai non c'era l'episodio di Albiol, che è cruciale. Perché se fischi il rigore ad Albiol non ci sarà l'altro rigore e non viene neanche sottolineato il fatto che l'azione di contropiede che provoca il rigore avviene anche in un momento di concitazione e di proteste che c'erano in quel momento".

Juventus-Napoli, il polemico tweet post match

"Pentimento per il tweet? Noi abbiamo avuto segnalazioni per intervenire da una quantità di persone che non c'è mai stata, non semplici tifosi, ma persone di un certo livello che conoscete anche voi. Se non vengono mostrati certi episodi, un tweet ad una televisione di stato che vive dei nostri soldi non deve offendere nessuno. Gli episodi oggi solo sfavorevoli a noi, domani ad un altro, ma quello che deve essere chiaro è che rispettiamo da sempre gli arbitri e siamo la società che protesta meno in assoluto. Abbiamo il minor numero di ammonizioni e proteste della Serie A, non protestiamo mai, se non quattro volte in 5 anni, una media ottima. Silenzio. Noi pensiamo che gli arbitri siano un anello molto importante, ma anche molto debole, di questa catena e di questo business, perché sono persone che non hanno tifosi, che lavorano da soli e che sono spesso lasciati a loro stessi e che hanno un compito molto ingrato. Ieri hanno sbagliato, questo è quello che penso io, ma sono bravissimi, questo lo pensiamo tutti quanti."