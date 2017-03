Juventus, c'è un recupero in vista dell'Udinese

01/03/2017 14:37

JUVENTUS BENATIA - Archiviata la vittoria (con polemiche annesse) di Coppa Italia contro il Napoli, la Juventus è tornata in campo questa mattina per preparare l'impegno di campionato di domenica pomeriggio contro l'Udinese. Allenamento dedicato a chi non è sceso in campo ieri sera, compreso Medhi Benatia che ha recuperato dalla gastroenterite accusata nei giorni scorsi. Restano invece da valutare in vista del match della 'Dacia Arena' le condizioni di Marchisio (alle prese con una contusione al ginocchio) e di Sturaro (problemi muscolari).



G.M.