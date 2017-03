Chelsea, UFFICIALE: Conte blinda un titolare!

01/03/2017 14:20

CHELSEA MOSES - Il Chelsea blinda Victor Moses. Il 26enne nigeriano, ormai un punto fisso della corazzata di Antonio Conte, ha rinnovato fino al giugno 2021 il proprio contratto con i 'Blues'. L'ex West Ham ha dichiarato subito dopo la firma: "Sono molto felice di aver prolungato per altri due anni. Adesso è il momento però di continuare a lavorare duro per fare del nostro meglio in campo e vincere la Premier - riporta il sito ufficiale del Chelsea - Questa per noi è stata finora una grande stagione: ringrazio il mister per la fiducia che mi sta dando".



G.M.