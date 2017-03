Juventus-Napoli, anche de Magistris contro arbitro e Rai: "Vergogna nelle vergogna"

01/03/2017 14:03

JUVENTUS NAPOLI DE MAGISTRIS / Proteste in campo, polemiche furiose fuori: le news Napoli sono caratterizzate dall'infuocato dopo partita della sfida di coppa Italia contro la Juventus. Un match, già acceso per la rivalità tra le due squadre aumentata dal passaggio di Higuain in bianconero nello scorso calciomercato estivo, che è stato segnato da decisioni arbitrali che non sono andate giù alla società partenopea che nel dopo gara ha alzato al voce per protestare contro la direzione di gara di Valeri e anche la telecronaca della Rai.

Un duplice fronte di polemiche che è rafforzato anche dalle parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che su 'Facebook' fa sentire la sua voce di tifoso partenopeo: "Oggi parlo da tifoso. Come uno dei milioni di napoletani innamorato della maglia azzurra. Ieri a Torino abbiamo subito un torto continuo, senza fine, una gara costellata e condizionata da ripetuti errori arbitrali ed il tutto condito da cori vergognosi contro la città".

Juventus-Napoli, de Magistris: "Vergogna nella vergogna"

Il primo cittadino del capoluogo campano è poi passato a criticare la Rai: "Oggi sono solo uno dei tifosi incazzati, perché al danno di rigori dati e non dati si è aggiunta la beffa di opinionisti che sono riusciti a vedere un'altra partita raccontando una storia che non esiste. Una vergogna nella vergogna, ma non bisogna mollare. Per noi napoletani è sempre tutto più difficile. Ci attendono due sfide importanti, Roma e Real. Forza ragazzi! Dobbiamo essere più forti di loro e di chi insulta, di chi dirige male e racconta peggio. Difendiamo la Città e andiamo a vincere! Forza Napoli".

Una presa di posizione non solita visto che tra de Magistris e De Laurentiis non sono mancati gli attriti negli ultimi tempi soprattutto per la vicenda stadio con un recente comunicato del Napoli proprio contro alcune dichiarazioni del sindaco.

B.D.S.