Juventus-Napoli, Dybala non ci sta: "Ogni rigore una polemica. Koulibaly si è scusato"

01/03/2017 13:43

JUVENTUS NAPOLI DYBALA / Paulo Dybala è stato il mattatore della prima semifinale di andata di Coppa Italia. L'attaccante argentino ha messo a segno una doppietta con cui la Juventus ha battuto in rimonta 3-1 il Napoli. La 'Joya' ha siglato entrambe le reti dal dischetto, per due rigori che hanno scatenato le polemiche in casa partenopee per l'arbitraggio di Valeri. Polemiche alle quali ha voluto rispondere lo stesso Dybala, protagonista in prima persona del fallo che ha portato al primo tiro dagli undici metri: "Potete chiedere anche a Koulibaly: lui sicuramente vi dirà che c'era il rigore visto che in campo si è scusato per il fallo che mi ha fatto - ha detto l'ex palermitano ai cronisti presenti in zona mista - Quando gioca la Juventus e ci fischiano un rigore a favore ci sono sempre polemiche. Quando invece non ce li danno, nessuno dice niente...".

M.R.