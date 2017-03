Tottenham, Sissoko 'svela' il suo futuro

01/03/2017 13:25

TOTTENHAM SISSOKO - Non ha convinto finora Moussa Sissoko nella sua nuova esperienza al Tottenham. Acquistato la scorsa estate per 35 milioni di euro, il centrocampista francese è stato più volte accantonato da Pochettino: "Il mio futuro è con la maglia del Tottenham, sto cercando di dare il massimo ogni giorno - ha sottolineato Sissoko a 'BeIN Sports' - Sto cercando di adattarmi e di crescere: devo abituarmi ad un nuovo modo di giocare, sia individualmente che tatticamente per il bene della squdra".



G.M.