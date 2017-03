Italia Under 21, Di Biagio: "Ho avuto proposte da club, valuterò con la Figc"

01/03/2017 13:01

DI BIAGIO ITALIA UNDER 21 / A margine della presentazione dell'Europeo di categoria del 2019, il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21 Luigi Di Biagio si è fermato a parlare con i cronisti presenti - tra cui quello di Calciomercato.it - del suo futuro. "Sono abituato a guardare a breve scadenza, non so cosa succederà in estate. Lo stimolo per passare in qualche club c'è: proposte ne sono arrivate, mi auguro ne arriveranno altre e poi valuterò insieme alla Figc che mi è sempre stata vicina".

M.R.