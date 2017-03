Calciomercato, Bruno Alves rivela: "Spalletti mi impedì di venire in Italia"

01/03/2017 12:41

CALCIOMERCATO BRUNO ALVES SPALLETTI / Bruno Alves è sbarcato in Serie A la scorsa estate a 36 anni. Ma il difensore centrale portoghese sarebbe potuto arrivare anche prima, come rivelato dallo stesso giocatore del Cagliari: "Stavo per arrivare in Italia quando ero allo Zenit San Pietroburgo (tra il 2010 e il 2013, ndr), ma il mio allenatore del tempo, Luciano Spalletti, mi convinse a rimanere in Russia" le parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport'.

M.R.