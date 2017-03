Calciomercato Bologna, Destro in bilico: tre soluzioni in Serie A

01/03/2017 12:21

CALCIOMERCATO BOLOGNA DESTRO / Mattia Destro sarebbe dovuto essere il top player del Bologna questa stagione. E invece, complici diversi infortuni, il centravanti cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha avuto un rendimento insufficiente. Tanto che la società rossoblu starebbe riflettendo sul suo futuro: in estate verranno valutate le offerte che arriveranno per lui. Tra le possibili destinazioni ci sono la Fiorentina, per il post Kalinic, il Torino in caso di cessione di Belotti ed il ritorno al Genoa qualora partisse Simeone.

M.R.