Calciomercato Napoli, pronti 60 milioni per Koulibaly

01/03/2017 11:55

NAPOLI KOULIBALY CHELSEA / Il Napoli rischia di aver compromesso l'intera stagione in pochi giorni. Le sconfitte per 3-1 nei match di andata contro Real Madrid e Juventus potrebbero portare all'eliminazione dei partenopei dalla Champions League e dalla Coppa Italia, mentre quella in campionato contro l'Atalanta ha rimesso in discussione il terzo posto. E qualora non dovesse arrivare la qualificazione alla massima competizione per club la prossima stagione, secondo 'goal.com', in estate potrebbe partire Kalidou Koulibaly. Per il difensore senegalese è previsto un nuovo assalto del Chelsea, pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro: una cifra che il Napoli non potrà rifiutare senza Champions.

M.R.