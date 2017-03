01/03/2017 11:40

VIDEO BOLOGNA / Dopo 38 anni di lavoro, è andata in pensione Angela Balletti, storica addetta alla lavanderia del Bologna calcio. Lasquadra al completo - dal presidente Saputo ai calciatori passando per dirigenti e dipendenti - ha organizzato una festa a sorpresa per salutarla e lei si è commossa, come testimonia il video pubblicato sul sito del Bologna.

S.D.