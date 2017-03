Juventus, dalla difesa a Pjanic: il nuovo modulo di Allegri è davvero vincente

Maurizio Russo

01/03/2017 11:36

JUVENTUS ALLEGRI PJANIC / La partita di ieri contro il Napoli, valida come andata delle semifinali di Coppa Italia, ha espresso un verdetto decisivo per quanto riguarda le news Juventus: il nuovo modulo scelto da Massimiliano Allegri è molto meglio di quello della prima parte della stagione. Nel primo tempo contro i partenopei, i bianconeri si erano schierati con il 'vecchio' 3-4-3, non riuscendo però a creare molto in fase offensiva e subendo la rete di Callejon prima dell'intervallo. Nella ripresa, con l'inserimento di Cuadrado ed il passaggio al 4-2-3-1, si è vista un'altra Juve che ha schiacciato la squadra di Sarri nella sua metà, segnando tre reti e non concedendo nemmeno un tiro in porta agli azzurri. Considerando tutte le competizioni, la media-gol subiti a partita dalla 'Vecchia Signora' con il vecchio schema era di 0,75 (3 gol subiti ogni 4 gare). Da quando, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Allegri è passato al modulo con quattro punte, invece, la media è crollata a 0,22 (uno ogni quattro partite e mezza).

Juventus, il nuovo schema esalta Pjanic

Per quanto riguarda i singoli, a beneficiare più di tutti del nuovo modulo è stato senza dubbio Miralem Pjanic. Ad inizio stagione il centrocampista bosniaco era quasi un caso, con Allegri che faticava a trovargli una posizione in campo. In base ai voti delle pagelle di Calciomercato.it, l'ex romanista da quando la Juventus ha iniziato a schierarsi con il 4-2-3-1 ha rimediato una sola insufficienza (5,5 contro l'Inter, ndr) portando la sua media-voti a 6,4. Nella prima parte della stagione, invece, Pjanic aveva raccolto dieci insufficienze in ventidue presenze e la sua media era di 6,0.