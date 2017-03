FOTO CM.IT - Presentazione EURO Under 21 2019, Malagò: "Voglio Tokyo"

Dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

01/03/2017 11:14

EURO UNDER 21 2019 / E' stato presentato oggi alla 'Camera dei Deputati' l'Europeo Under 21 del 2019. Le gare della manifestazione si disputeranno a Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine e San Marino. All'evento erano presenti l Presidente della FIGC Carlo Tavecchio, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il ministro dello Sport, Luca Lotti, mentre a rappresentare l'UEFA c'era Giorgio Marchetti. Ecco le loro dichiarazioni raccolte anche dall'inviato di Calciomercato.it.

MARCHETTI E LOTTI ENTUSIASTI - "Dopo quasi 30 anni una grande manifestazione calcistica internazionale torna in Italia: finalmente!", il pensiero di Marchetti che ha rafforzato un concetto espresso in precedenza da Lotti: "Il nostro Paese è assolutamente in grado di organizzare un evento del genere".

LE AMBIZIONI DI TAVECCHIO E MALAGO' - Malagò non vuole limitarsi ai confini europei e fissa gli obiettivi per gli azzurrini: "Da troppo tempo il nostro calcio non arriva alle Olimpiadi.Dobbiamo andare a Tokyo!". Mentre Tavecchio si èsoffermato sulla crescita dei giovani italiani: "Euro Under 21 2019 è una vetrina importante, in un momento importante per noi, con tanti giovani che stanno esplodedendo".

D.T.