Coppa Italia, probabili formazioni Lazio-Roma: rivoluzione Inzaghi

01/03/2017 10:41

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA / C'è grande attesa nella Capitale per Lazio-Roma, gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Nonostante l'abbassamento delle barriere nelle curve, la cornice di pubblico non sarà quella delle migliori occasioni, visto che gli esponenti della 'Sud' hanno confermato la loro assenza, in attesa che le strutture divisorie vengano rimosse del tutto. Le squadre capitoline arrivano a questo incontro con uno stato d'animo positivo, derivante dalle vittorie in campionato contro Udinese e Inter. In casa giallorossa, Luciano Spalletti confermerà lo spartito tattico del 3-4-2-1, mentre le squalifiche di Lulic, Patric e Radu potrebbero indirizzare Simone Inzaghi verso un 3-5-2.

Probabili formazioni Lazio-Roma: le ultime sul derby

Nella retroguardia biancoceleste potrebbe così rivedersi Bastos al fianco di de Vrij e Wallace, mentre gli esterni di centrocampo potrebbero essere molto meno offensivi del solito, con l'avanzamento di Felipe Anderson in attacco. In casa giallorossa, possibile chance dal primo minuto per Diego Perotti. Ecco nel dettaglio le probabili formazioni Lazio-Roma:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Alisson; Ruediger, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko.

D.T.