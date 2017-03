Arsenal, 35 milioni non bastano: ecco cosa vuole Wenger

01/03/2017 10:10

ARSENAL WENGER CINA / Al valzer di allenatori pronto a scatenarsi la prossima estate non parteciperanno solamente alcuni dei più importanti tecnici della Serie A. Tra i coach in scadenza di contratto, infatti, oltre a quello di Luciano Spalletti, spiccano i nomi di Luis Enrique e di Arsene Wenger. Per quanto riguarda il tecnico francese, il 'Daily Telegraph' rivela un retroscena molto importante. Il manager dell'Arsenal avrebbe rifiutato ben 35 milioni di euro a stagione dalla Cina, ma non per dare la priorità al prolungamento con i 'Gunners'. Secondo il 'tabloid' inglese, infatti, Wenger spera ancora in una chiamata del Real Madrid. Florentino Perez è un suo grande estimatore e lo avrebbe messo nel mirino nel caso in cui Zinedine Zidane non dovesse meritarsi la riconferma a fine stagione.

D.T.