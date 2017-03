Calciomercato Fiorentina, tutte le 'correnti' per il dopo Paulo Sousa

01/03/2017 10:10

CALCIOMERCATO FIORENTINA ALLENATORE / La Fiorentina studia il 'dopo Paulo Sousa': secondo 'La Gazzetta dello Sport' in pole position c'è Marco Giampaolo, ma il presidente della Sampdoria Ferrero non intende liberarlo. Il sogno di Corvino è Maurizio Sarri, mentre Eusebio Di Francesco piace più ai Della Valle che al dirigente. Rolando Maran è stato già bocciato dalla proprietà due anni fa, mentre Leonardo Semplici rappresenterebbe la sfida. Potrebbero esserci margini di trattativa per Walter Mazzarri, apprezzato da Corvino. Il ds viola Freitas potrebbe invece aprire il fronte Jardim, attualmente al Monaco.

