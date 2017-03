DIRETTA Premier League, Liverpool-Arsenal: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

04/03/2017 17:30

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL LIVE / Il big match della 27esima giornata della Premier League inglese mette di fronte Liverpool ed Arsenal in uno scontro diretto in chiave Champions. La formazione di Klopp è costretta a vincere per non perdere troppo terreno dalle prime della classe, mentre quella di Wenger vuole vendicare la sconfitta dell'andata e allontanare i 'Reds' in classifica. Calciomercato.it vi offre il match di 'Anfield Road' in tempo reale.

CLASSIFICA: