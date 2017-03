DIRETTA Liga, Eibar-Real Madrid: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

04/03/2017 15:15

DIRETTA EIBAR REAL MADRID LIVE / La 26esima giornata della Liga spagnola, settimo turno del girone di ritorno, mette di fronte Eibar e Real Madrid. Dopo il pareggio dell'andata, la squadra di Mendilibar vuole sorprendere ancora e conquistare punti preziosi in chiave Europa League, mentre quella di Zidane va a caccia di un successo che le permetterebbe di restare in testa al campionato. Calciomercato.it vi offre il match dell'Ipurua' in tempo reale.

CLASSIFICA: