Juve-Napoli, Paratici risponde a Giuntoli: "Ognuno vede come vuole gli episodi"

01/03/2017 09:37

JUVE-NAPOLI PARATICI / Fabio Paratici, ds della Juve, ha risposto così al Napoli, che attraverso i canali social, il ds Giuntoli e Reina ha esternato tutto il proprio dissenso alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia: "Gli episodi li lasciamo commentare agli altri - spiega a 'Jtv'-. E' stata una bella partita e basta. Alla fine gli episodi ognuno li vede come vuole. Stiamo parlando del niente, non possiamo stare qui ogni domenica a parlarne. Ci sono state anche situazioni a nostro sfavore quest'anno, succede nel calcio come nella vita. L'anno scorso a Monaco di Baviera siamo usciti da un ottavo di finale di Champions con decisioni a noi contrarie. Cosa dobbiamo fare? Si va avanti e si lavora". E' già tempo di campionato: "Pensiamo al match di Udine che è il focus più importante per noi".

Coppa-Italia, polemica infinita sui social e tra tifosi

Le news Juve continuano ad essere così caratterizzate soprattutto dalla polemica post Coppa Italia. Ma la società bianconera, come ha evidenziato stamane 'Tuttosport', ha voluto replicare alle accuse del Napoli, sottolineando un altro presunto rigore anche su Dybala al 13 per un fallo di Strinic. E in questo caso (l'argentino stava tirando in porta) poteva anche esserci il rosso per il terzino azzurro. Le polemiche proseguiranno ancora, i botta e risposta non si interromperanno. Il presidente De Laurentiis ha poi mandato un segnale chiaro: al ritorno potrebbe giocare la Primavera. Altro che silenzio stampa, quando c'è un arbitraggio di mezzo, le parole trovano sempre maggiore spazio rispetto al calcio giocato...

I.T.