DIRETTA Coppa Italia, Lazio-Roma: le ULTIME sulle FORMAZIONI - segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

01/03/2017 19:01

DIRETTA LAZIO ROMA LIVE / La seconda semifinale di andata della Coppa Italia mette di fronte Lazio e Roma nel derby capitolino. La squadra di Inzaghi, che vuole emulare l'ultimo precedente nella competizione nazionale, è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato Genoa ed Inter, mentre quella di Spalletti - che vuole bissare il successo in campionato - ha avuto la meglio su Sampdoria e Cesena. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

Ore 19.30 - Un po' di statistiche in attesa del fischio d'inizio: quella di stasera sarà la 19esima stracittadina in Coppa Italia, i giallorossi hanno portato a casa 9 successi contro i 6 dei biancocelesti (3 i pareggi). L’ultimo confronto è la finale vinta dalla Lazio nel maggio 2013. Complessivamente invece, tra campionato e coppa, i derby sono 165: anche in questo caso, la bilancia pende a favore della Roma che vanta 62 vittorire, contro le 43 del club di Formello (60 le gare terminare in pari).

Ore 19.20 - Entrambe le formazioni sono arrivate allo stadio. Il pubblico le attende per il riscaldamento in campo

Ore 18.55: manca davvero poco all'inizio dell'attesissimo derby di Coppa Italia. Il pullman della Roma ha lasciato in questi minuti il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria alla volta dello Stadio Olimpico, salutato da circa 15 tifosi tifosi con cori, striscioni e fumogeni. Le ultime indiscrezioni sulle formazioni giallorossa danno in vantaggio Alisson su Szczęsny: Spalletti non cambia il suo 3-4-2-1 ma ripropone sulla sinistra Emerson Palmieri (che dovrebbe rilevare Juan Jesus). Per il resto tutto confermato, con Nainggolan e Salah a sostegno di Dzeko.

In casa Lazio invece, Inzaghi presenta sei novità di formazione rispetto alla gara di campionato contro l'Udinese: due gli esordienti assoluti nella stracittadina della Capitale, Strakosha (che ne ha giocati soltanto in Primavera) e Bastos. Soltanto panchina per Keita, con Felipe Anderson partner d'attacco di Ciro Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Bastos; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lukaku; Immobile, Anderson. All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Allison; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti