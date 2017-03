Juventus-Napoli, provocazione azzurra: ritorno con la Primavera?

01/03/2017 09:22

POLEMICHE JUVENTUS NAPOLI / Stenta ad attenuarsi il fuoco delle polemiche divampato dopo Juventus-Napoli e l'impressione sempre più vivida è che la partita proseguirà ancora a lungo sul piano della dialettica. Come se non bastassero il botta e risposta social tra partenopei e Rai, o le dichiarazioni infuocate dei protagonisti sul campo, a distanza di qualche ora continuano ad arrivare indiscrezioni e retroscena in merito ad uno dei post partita più infuocato degli ultimi anni. Tra questi, il più clamoroso è sicuramente quello riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Juventus-Napoli, Primavera azzurra al ritorno?

Secondo il quotidiano capitolino, infatti, nell'immediato post gara, ci sarebbe stato un duro sfogo telefonico con Cristiano Giuntoli di Aurelio De Laurentiis, che si trova ancora negli Stati Uniti. Nelle concitatissime ore successive al triplice fischio, si sarebbe fatto anche riferimento all'idea di far scendere in campo la Primavera del Napoli nella gara di ritorno.

D.T.