Calciomercato Inter, asse 'caldo' col Real Madrid. Ma il sogno resta Griezmann!

01/03/2017 09:10

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / E' destinato a diventare sempre più incandescente l'asse di calciomercato Inter-Real Madrid, dopo l'incontro d'affari di sabato tra Jindong Zhang e Florentino Perez. Sono diversi gli obiettivi di calciomercato nerazzurri che militano attualmente nelle fila dei 'Blancos' e che potrebbero lasciare la Spagna in estate.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, più di Karim Benzema e Alvaro Morata la cui coabitazione con Mauro Icardi risulterebbe di difficile applicazione, all'Inter piace Isco, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza 2018 col Real Madrid. Da non sottovalutare, poi, la pista che conduce a James Rodriguez: l'attaccante colombiano stuzzica la fantasia nerazzurra (è stato già offerto in passato dal suo entourage), ma Florentino Perez stravede per lui ed è intenzionato a trattenerlo anche a fronte di offerte da 60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, asse caldo con Real Madrid... e Atletico

Il Real Madrid, però, non è l'unico 'bacino' di mercato a solleticare l'interesse di Ausilio. Nelle prossime settimane, il direttore sportivo potrebbe far tappa a Madrid per valutare possibili rinforzi dal Real... e dall'Atletico. In casa 'Colchoneros', nel mirino dell'Inter ci sono il portiere Oblak (in previsione del possibile addio di Handanovic), il terzino Vrsaljko e l'attaccante Antoine Griezmann, il vero 'sogno impossibile' nerazzurro. Più 'facile' per l'Inter sarà invece arrivare a Nicolas Gaitan, sul quale però si profila all'orizzonte un derby di mercato con il Milan.

Non va dimenticato, poi, che alla guida dell'Atletico Madrid c'è quel Diego Pablo Simeone che molti, moltissimi tifosi nerazzurri vorrebbero vedere sulla panchina interista nell'immediato futuro. Il 'Cholo' rappresenta l'alternativa principale al possibile arrivo a Milano di Antonio Conte.