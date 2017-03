Calciomercato Milan: pronto il colpo Sturridge, closing permettendo

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

01/03/2017 08:24

CALCIOMERCATO MILAN STURRIDGE / In casa Milan c'è solo un argomento a tenere banco in queste ore: il closing per il definitivo passaggio di proprietà del club in mano cinese, che ha appena subito il terzo rinvio. La soluzione temporanea trovata tra le parti per scongiurare la 'rottura' è stata lo slittamento del closing fino al 31 marzo, con altri 100 milioni di 'caparra' a garanzia da versare nelle casse rossonere entro venerdì 10.

Sale il malumore ed il pessimismo tra i tifosi del Milan, che già sognavano e sognano una campagna acquisti faraonica in vista del calciomercato estivo. In previsione (anche) del possibile addio di Carlos Bacca in estate, una delle priorità del calciomercato Milan riguarderà l'attacco: un nome tornato caldo in queste ore in casa Milan è quello di Daniel Sturridge, la cui avventura col Liverpool potrebbe vedere la parola fine in estate. Al termine della stagione, il giocatore avrà un faccia a faccia con Klopp per capire quale strada prendere. Il Milan è alla finestra, closing permettendo.