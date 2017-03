Calciomercato Juventus, ecco Alexis Sanchez: lo portano Coman e Zaza

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

01/03/2017 07:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEXIS SANCHEZ / Il calciomercato Juventus estivo 2017 passa anche dalle cessioni a titolo definitivo di Kingsley Coman e Simone Zaza, rispettivamente al Bayern Monaco e al Valencia dove ora i due calciatori giocano in prestito. Le operazioni - si legge oggi su 'Tuttosport' - appaiono ormai una formalità e garantiranno complessivamente 40 milioni di euro alle casse bianconere. I soldi verranno reinvestiti su Alexis Sanchez, in scadenza di contratto nel 2018 con l'Arsenal. Per lui, che continua a non voler rinnovare il contratto con i 'Gunners', potrebbero bastare anche meno di 40 milioni. Pronto un quadriennale. Corentin Tolisso del Lione è invece l'obiettivo numero uno della Juventus a centrocampo: la richiesta del club transalpino parte da 45 milioni. La Juve fiuta il doppio colpo, Coman e Zaza le daranno una mano...