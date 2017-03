Calciomercato Inter, contratto MONSTRE per Conte: c'è il sì. E Abramovich...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

01/03/2017 07:30

CALCIOMERCATO INTER / Suning ha scelto Conte come nuovo allenatore dell'Inter. Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', l'offerta nerazzurra pari ad un ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione per 4 anni (dopo una prima proposta da 11 milioni) e la possibilità di avere la mano libera sul futuro calciomercato Inter avrebbe convinto l'attuale allenatore del Chelsea, che ha dato l'ok al trasferimento.

Il suo staff legale starebbe già discutendo con quello del patron dei 'Blues' Roman Abramovich per raggiungere un accordo sul divorzio a fine stagione (agevolato, eventualmente, dalla vittoria in Premier League del club). Suning potrebbe infilarsi nella trattativa tra Conte e Abramovich mettendo sul piatto la proposta di alcuni investimenti in Cina per il patron russo.

Conte, c'è anche la Roma

L'ex ct della Nazionale - si legge su 'Repubblica' - sarebbe corteggiato anche dalla Roma, nonché dalla Juve. Difficile, però, un suo ritorno a Torino dopo la separazione durante la sessione di calciomercato, luglio 2014. Un addio carico di polemiche e tensioni. Sposando la causa nerazzurra, Conte avrebbe così l'opportunità di battere la sua grande ex squadra. Attenzione pure al possibile ingaggio di Sabatini all'Inter: l'ex ds della Roma, all'epoca capitolina, aveva individuato in Conte proprio l'erede di Garcia. Ma i pessimi risultati del tecnico francese, lo obbligarano ad esonerarlo anzitempo e a virare su Spalletti. Una scelta che poi si è comunque rivelata produttiva per la società di Trigoria.