Calciomercato Juventus, il Real pensa a Chiellini per il dopo Pepe

CALCIOMERCATO JUVENTUS PEPE CHIELLINI REAL MADRID / Sirene spagnole per Giorgio Chiellini. Come rivela 'Mundo Deportivo', il Real Madrid sta iniziando a guardarsi attorno per sostuire Pepe, che andrà in scadenza a giugno. Tra i papabili in lizza per prendere il posto c'è anche il difensore che la Juventus valuta almeno 60 milioni di euro. Per abbassare l'esborso economico il club iberico sarebbe pronto ad inserire nell'affare il cartellino di Jesus Vallejo, difensore classe '97 attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte.

Come vi abbiamo raccontato, a gennaio Pepe è stato vicino ad un trasferimento in Cina.

