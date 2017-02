Juventus-Napoli, Chiellini: "Chiacchiere da bar! Anche in Inter-Roma..."

28/02/2017 23:51

JUVENTUS NAPOLI CHIELLINI / Dopo il triplice fischio della sfida tra Juventus e Napoli anche Giorgio Chielini ha preso la parola ai microfoni di 'Rai Sport'. Il difensore dei bianconeri ha dichiarato: "Non riuscivamo ad uscire bene nel primo tempo, nella ripresa invece abbiamo cambiato marcia. Dimostrazioni che in casa siamo una squadra di spessore, contro avversarie forti non puoi lasciare un tempo, anche pensando alle partite che speriamo di affrontare. Polemiche Napoli? Chiacchiere da bar! Ho visto Inter-Roma domenica, ho visto una squadra che ha dominato l'avversaria, poi dopo ho letto di tutto tranne che della prestazione dei giallorossi. Oramai se ne sente di ogni, dissi tempo fa che gli addetti ai lavori non facevano più commenti di un certo tipo, sono stato smentito oggi".

CHAMPIONS - "E' lunga, dipenderà molto dallo stato di forma che avremo tra qualche tempo. Ce la possiamo giocare, come ce la possiamo giocare in ogni competizione. In molti non ci crederanno, ma da italiano mi auguro che anche il Napoli passi il turno, come del resto la Roma in Europa League. Io tifoso? Solo in Europa! (scherza, ndr)".

