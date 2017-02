Juventus-Napoli, Dybala 'indossa' la sua maschera: l'argentino esulta sui social

28/02/2017 23:41

JUVENTUS NAPOLI DYBALA / Festeggia così Paulo Dybala sui social network. L'attaccante argentino, al termine di Juventus-Napoli, match in cui ha realizzato una doppietta, ha lasciato un messaggio ai propri tifosi: "A Carnevale ho messo la #dybalamask due volte". Dybala non dimentica il martedì grasso e per l'occasione ha deciso di indossare la sua maschera preferita.

M.S.