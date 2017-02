Coppa Italia, Lazio-Roma: Simone Inzaghi cambia modulo per il derby

01/03/2017 01:43

LAZIO ROMA/ Per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Roma, Simone Inzaghi rivoluziona la sua Lazio: colpa delle contemporanee squalifiche di Radu, Lulic e Patric che costringono l'allenatore biancoceleste a rivedere il proprio pacchetto arretrato. Inzaghi è pronto a passare alla difesa a tre, risorsa alla quale ha già attinto durante il campionato. Davanti al portiere Strakosha (con Marchetti ancora out) il terzetto difensivo sarà formato da Wallace, de Vrij e Bastos. Centrocampo folto e di contenimento con due terzini sulle fasce come Basta e Lukaku, e Parolo e Milikovic-Savic in mezzo con Biglia playmaker. Davanti, insieme ad Immobile centravanti, agirà Felipe Anderson, finalmente libero di svariare su tutto il fronte offensivo.

S.F.