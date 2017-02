Juventus-Napoli, Reina furibondo: "Sono incazz***! Tutta l'Italia ha visto, rigore inesistente"

28/02/2017 23:23

JUVENTUS NAPOLI REINA / Pepe Reina, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il ko degli azzurri contro la Juventus. Intervista decisamente carica di rabbia: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo difeso bene e fatto il nostro lavoro. Spiace per gli episodi. Il risultato cambia per le decisioni arbitrali: basta. Cuadrado? Ho preso la palla, ho preso la palla, un rigore inesistente. Secondo me non avrebbe più preso la palla lui. Si parla poco però del rigore di Albiol...". Proprio sul caso del penalty negato ai partenopei dice: "E' più rigore questo che l'altro. Noi dobbiamo migliorare, imparare, ma sono incazz*** perché tutta l'Italia ha visto che il risultato è stato influenzato dall'arbitro":

REAL MADRID - "Faremo del nostro meglio in uno scontro diretto contro una squadra che sta molto bene".

O.P.